В Тюмени очистили Затюменский экопарк от валежника и мусора

Субботник, в котором приняли участие более 200 горожан, прошел в Затюменском экопарке Тюмени, сообщили в администрации города. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Среди участников мероприятия были заместители главы города, депутаты, представители образовательных учреждений и предприятий. Вместе со студентами и другими активистами они очистили территорию вокруг пруда Оловянникова от валежника, сухих веток и бытового мусора. Всех добровольцев обеспечили необходимым инвентарем. Собранные отходы будут вывезены с территории парка.
Подобные общегородские экологические мероприятия проводятся в Тюмени трижды в год. Нынешняя акция продлится в течение всей недели.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.