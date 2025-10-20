Метеорит столкнулся с пассажирским самолетом, летевшим из Денвера в Лос-Анджелес

Пассажирский самолет американкой авиакомпании United Airlines, летевший из Денвера в Лос-Анджелес, во время рейса столкнулся с метеоритом. На высоте около 11 тысяч метров у лайнера внезапно разбилось лобовое стекло. Об этом заявил создатель авиационного портала Live And Let’s Fly Мэттью Клинт.
После этого судно начало снижение, а спустя примерно час благополучно приземлилось в Солт-Лейк-Сити. Изначально ремонтники решили, что причиной поломки стали производственные нагрузки или перепад температур. Однако эти версии не позволяли объяснить следов поджога на стекле, а также то, что один из пилотов получил синяк на руке.
— Мы пока не знаем, что стало причиной трещины, следов ожогов или травмы пилота. Будь то электрическая дуга или небольшой кусочек обломков из космоса, изображение раненого пилота за обгоревшим ветровым стеклом на высоте 36 тысяч футов — это история, о которой, я надеюсь, мы скоро узнаем больше, — говорится в материале.
Крупный метеорит спровоцировал взрыв в Яванском море неподалеку от побережья Индонезии. Яркий шар, пронесшийся в небе, сильно напугал жителей. Лишь позже они узнали, что стали очевидцами пролета метеорита.