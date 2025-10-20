В центре Москвы установили новогоднюю елку

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал, что метеорологическая зима придет в Москву нескоро. По его словам, в ближайшее время жителей столицы ожидает классическая осенняя погода без сильных холодов. Синоптик Евгений Тишковец также считает, что зима придет в Москву только в середине ноября.