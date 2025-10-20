На Кубани сельские дзюдоисты завоевали 13 медалей на краевых соревнованиях

Воспитанники Выселковской спортивной школы завоевали 13 медалей на открытом первенстве по дзюдо, которое прошло в городе Кропоткине в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации района.
Соревнования, организованные спортивным клубом Arbuzov Team, собрали около 300 участников со всего Краснодарского края. Золотые медали для Выселковского района завоевали Даниэль Кузахметов, Арианна Османова и Мирослава Щербанева. Серебро на счету Валерии Щербаневой и Амины Алиевой. Бронзовыми призерами стали Ирина Шалаева, Владимир Злищев, Андрей Абросимов, Арсений Кудлаев, Ева Савченко, Гамид Османов, Сергей Украинцев и Роман Бондаренко. Приз зрительских симпатий получил Иван Шаталов.
«Поздравляю с достойным выступлением наших спортсменов, их тренеров-преподавателей Юлию Щербаневу, Анну Алиеву, Романа Волошина и Дмитрия Гарамова. В Выселковском районе уделяется большое внимание развитию спорта, и мы по праву гордимся своими спортсменами, тренерским составом, которые на различных соревнованиях показывают свой высочайший уровень подготовки», — отметила начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Выселковский район Елена Левашова.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.