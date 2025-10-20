Ричмонд
В Ленобласти показали ход работ по капитальному ремонту моста через Славянку

В деревне Порицы Гатчинского района Ленинградской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Славянку. О завершении очередного важного этапа работ сообщили в комитете по дорожному хозяйству региона.

Как уточняется в сообщении, в настоящий момент на объекте завершен монтаж балок пролетного строения. Каждая из шести весит по 15 тонн. После этого начнутся работы на проезжей части.

Сам капремонт проходит в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». После капремонта на мосту через Славянку обустроят тротуар и пешеходные дорожки, а также смонтируют освещение.

Сейчас движение осуществляется по временному мосту, на котором организована реверсивная схема.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на половине моста на 60-м км дороги Санкт-Петербург — Ручьи в поселке Лебяжье восстановят реверсивное движение.