Из Прикамья в Казахстан экспортировали более 3 тысяч саженцев деревьев

Экспортеры из Пермского края с начала года отправили в Казахстан 3334 саженца деревьев, сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона. Совершенствование системы зарубежных поставок отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
В отправленной из Прикамья партии саженцев представлены молодые березы, рябины, черемухи, сосны и ели. В соответствии с требованиями фитосанитарной безопасности сеянцы прошли обязательную лабораторную проверку. По ее результатам в регионе оформили 30 сертификатов, подтверждающих качество данной продукции.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.