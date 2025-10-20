Ричмонд
Роль библиотек в патриотическом воспитании обсудят на конгрессе в Минске представители 16 стран

На конгрессе планируется подписание ряда соглашений, в том числе между Национальной библиотекой Беларуси и Национальным центром рукописей и редких книг Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Казахстана.

20 октября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Международный конгресс «Библиотека как феномен культуры», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 23−24 октября в Минске в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ.

В работе форума примут участие более 400 делегатов из Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья — Азербайджана, Армении, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Мали, Мьянмы, Омана, Палестины, России, Сербии, США, Того, Турции, Узбекистана. Это руководители и специалисты крупнейших библиотек, музеев, издательств, научно-исследовательских организаций и образовательных учреждений, производители программного обеспечения, технических средств, информационной продукции.

«Участники обсудят следующие темы: деятельность библиотек в годы Великой Отечественной войны, роль библиотек в воспитании патриотизма, издания и электронные информационные ресурсы о Великой Отечественной войне, трансформация функций библиотек в цифровую эпоху, международное сотрудничество в сфере культуры, науки и образования, социокультурный потенциал библиотек, популяризация книги и продвижение чтения в детских библиотеках и другие», — рассказали в пресс-службе.

На конгрессе планируется подписание ряда соглашений, в том числе между Национальной библиотекой Беларуси и Национальным центром рукописей и редких книг Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Казахстана.

«К конгрессу приурочена выставка издательской продукции. Участников ждут мастер-классы по современным технологиям сохранения книг и архивных документов, по организации книжных клубов и экскурсия в микробиологическую лабораторию отдела реставрации и консервации библиотечных документов», — добавили в пресс-службе.

Организаторы мероприятия — Министерство культуры Беларуси, Национальная библиотека Беларуси, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ, Министерство информации Беларуси и Белорусская библиотечная ассоциация. -0-

