В Тюмени определили победительницу проекта «Серебряный старт»

«Все участницы — сильные женщины, у которых стоит поучиться стойкости и умению идти вперед, несмотря ни на что. Центр “Мой бизнес” будет помогать с реализацией их проектов: от регистрации бизнеса до его масштабирования», — отметила руководитель центра «Мой бизнес» Мария Покалюхина.