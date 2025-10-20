В Тюмени определили победительницу проекта «Серебряный старт»

Итоги образовательно-конкурсного проекта «Серебряный старт», реализуемого при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», подвели в Тюмени, сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.
17 октября состоялась финальная защита проектов, в которой приняли участие 11 женщин. Среди представленных бизнес-идей были мастерская шоколада, агентство праздников, услуги по подготовке детей к школе, пошив нижнего белья и организация патриотических экскурсий. Победительницей стала Вера Ожогина с проектом «Плетеная ива». Она получила грант в размере 150 тысяч рублей на развитие бизнеса.
«Все участницы — сильные женщины, у которых стоит поучиться стойкости и умению идти вперед, несмотря ни на что. Центр “Мой бизнес” будет помогать с реализацией их проектов: от регистрации бизнеса до его масштабирования», — отметила руководитель центра «Мой бизнес» Мария Покалюхина.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.