Массовый сбой произошел в работе Telegram

Крупный сбой около 20:00 в понедельник, 20 октября, произошел в работе мессенджера Telegram. Пользователи жалуются на неработающие чаты и проблемы с загрузкой медиафайлов, следует из данных профильного сайта Downdetector.
Днем пользователи по всему миру сообщили о масштабных сбоях в работе зарубежных сайтов и приложений. Проблемы затронули десятки онлайн-сервисов и платформ. Причиной неполадок стала сбой в работе службы облачных вычислений Amazon.
До этого официальный сайт аэропорта Пулково вновь заработал через 36 часов после того, как стал недоступен. Причиной проблем стало вмешательство хакеров, которые взломали интернет-страницу воздушной гавани Санкт-Петербурга.
До этого сбой в работе мессенджера Telegram зафиксировали 12 сентября. Жалобы начали появляться еще вечером 11 сентября, но к утру следующего дня их количество резко выросло.
Лето 2025 года стало рекордным по количеству кибератак на российские компании, заявил Никита Назаров, руководитель отдела расширенного исследования угроз «Лаборатории Касперского».