Расширение просадки. Водоканал объяснил, что случилось на улице Харченко

Специалисты Водоканала ведут работы на месте просадки асфальтобетонного покрытия на улице Харченко в Выборгском районе. Об этом рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП вечером 20 октября.

Источник: Фонтанка.ру

«20 октября в 13:10 на улице Харченко специалистами ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” было выявлено расширение зоны просадки асфальтобетонного покрытия в месте прохождения канализационных сетей предприятия», — отметили там.

Сейчас движение транспорта по улице Харченко на участке от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта перекрыто. На месте работают 7 бригад предприятия и 7 единиц спецтехники. При этом водоотведение абонентов осуществляется в штатном режиме.

Воду тоже не отключали: дома переключили на другую схему водоснабжения. «Во время переключения могли возникнуть временные изменения в качестве воды. Специалисты прошли по всем домам и убедились, что вода сейчас чистая», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее жители соседних домов рассказали о том, что асфальт на улице провалился на полметра, на место съехались полиция и МЧС, а из крана еле течет коричневая вода. На видео, снятом одним из них, видно, что вода также разливается по асфальту вблизи места просадки.