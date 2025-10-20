Расширение просадки. Водоканал объяснил, что случилось на улице Харченко

«20 октября в 13:10 на улице Харченко специалистами ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” было выявлено расширение зоны просадки асфальтобетонного покрытия в месте прохождения канализационных сетей предприятия», — отметили там.
Сейчас движение транспорта по улице Харченко на участке от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта перекрыто. На месте работают 7 бригад предприятия и 7 единиц спецтехники. При этом водоотведение абонентов осуществляется в штатном режиме.
Воду тоже не отключали: дома переключили на другую схему водоснабжения. «Во время переключения могли возникнуть временные изменения в качестве воды. Специалисты прошли по всем домам и убедились, что вода сейчас чистая», — подчеркнули в пресс-службе.