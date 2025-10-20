В лесном фонде Ростовской области завершился пожароопасный сезон

Кроме того, на Дону завершился и особый противопожарный режим, установленный с 30 апреля по 15 октября. С начала года на территории Ростовской области произошло 1808 ландшафтных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила более 103 гектаров. На территории земель лесного фонда зарегистрировано 56 лесных пожаров на общей площади 692,67 га. Основной причиной возгораний был человеческий фактор.