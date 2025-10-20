В лесном фонде Ростовской области завершился пожароопасный сезон

В понедельник, 20 октября, в Ростовской области завершился пожароопасный сезон, который действовал на территории лесного фонда с 25 марта. Об этом сообщает в телеграм-канале минприроды региона.
.- В связи с установлением устойчивых погодных условий, характеризующихся низким классом пожарной опасности в лесах, пожароопасный сезон в лесном фонде Ростовской области завершен, — говорится в сообщении.
Кроме того, на Дону завершился и особый противопожарный режим, установленный с 30 апреля по 15 октября. С начала года на территории Ростовской области произошло 1808 ландшафтных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила более 103 гектаров. На территории земель лесного фонда зарегистрировано 56 лесных пожаров на общей площади 692,67 га. Основной причиной возгораний был человеческий фактор.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.