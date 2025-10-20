Мордовия и Беларусь укрепляют кооперацию в экономике, IT и кинематографе

Глава Мордовии Артём Здунов поблагодарил за радушный прием, отметив символичность визита в период Недели родительской любви. Он подчеркнул, что все усилия власти направлены на будущие поколения, сосредоточившись на вопросах демографии и воспитания. Было отмечено, что за два года взаимодействие между Беларусью и Мордовией значительно укрепилось. «Республика Беларусь — ключевой торгово-экономический партнер Мордовии на протяжении многих лет. Начиная с 2021 года, мы фиксируем устойчивый рост внешнеторгового оборота с вашей страной», — констатировал Артём Здунов, добавив, что к прошлому году показатель вырос почти вдвое по сравнению с 2021-м.