Мордовия и Беларусь укрепляют кооперацию в экономике, IT и кинематографе

Во время переговоров с Главой Мордовии Артёмом Здуновым белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что это событие открывает возможности для планирования новых рубежей в двустороннем сотрудничестве. «В экономике нам нужны амбициозные, энергичные действия. И, конечно, достойные прорывные проекты», — сказал он. По его словам, товарооборот в 130 миллионов долларов, достигнутый в 2024 году, — это далеко не предел для сторон, обладающих мощным промышленным потенциалом.
Особый акцент был сделан на развитии производственной кооперации. Александр Лукашенко предложил активнее раскрывать потенциал текущих совместных проектов в таких сферах, как вагоностроение, микроэлектроника и производство лифтов. Он также инициировал сотрудничество между профильными институтами в области IT, подготовки кадров и работы над программными продуктами, включая искусственный интеллект. В гуманитарной сфере белорусский лидер выразил заинтересованность в совместной работе над кинопроектами, отметив: «Вы умеете это делать. Мы очень заинтересованы в обмене опытом и кадровой помощи».
Глава Мордовии Артём Здунов поблагодарил за радушный прием, отметив символичность визита в период Недели родительской любви. Он подчеркнул, что все усилия власти направлены на будущие поколения, сосредоточившись на вопросах демографии и воспитания. Было отмечено, что за два года взаимодействие между Беларусью и Мордовией значительно укрепилось. «Республика Беларусь — ключевой торгово-экономический партнер Мордовии на протяжении многих лет. Начиная с 2021 года, мы фиксируем устойчивый рост внешнеторгового оборота с вашей страной», — констатировал Артём Здунов, добавив, что к прошлому году показатель вырос почти вдвое по сравнению с 2021-м.
На сегодняшний день Беларусь занимает второе место по объему экспорта из Мордовии, составляя 15% от общего регионального экспорта. Более 60 предприятий республики поддерживают экономические связи с белорусскими партнерами. В планах — проведение совместных научно-исследовательских работ с привлечением Национальной Академии наук Беларуси, кооперация в сфере фармацевтики, цифровой трансформации и даже разработки видеоигр.
Особое внимание в диалоге было уделено реализации образовательных и научно-производственных проектов, а также сотрудничеству в социальной сфере, туризме и молодежной политике. Говоря о важности сохранения исторической памяти, Артём Здунов заявил: «В год 80-летия Великой Победы особенно понимаешь, что у наших народов общая история и общие ценности». В рамках укрепления связей Мордовия передала белорусской стороне архивные материалы, связанные с эвакуацией и восстановлением хозяйства в военные годы.
В завершение визита Глава Мордовии выразил надежду, что текущие переговоры послужат дальнейшему укреплению взаимовыгодного партнерства. В этот же день Артём Здунов провел рабочие встречи с заместителем Премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем и Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Республике Беларусь Борисом Грызловым, где обсуждались практические аспекты кооперации. Завершился визит возложением венков и цветов к монументу Победы в Минске в знак общей памяти о подвиге советского народа.