В подмосковном лесничестве завершили обустройство противопожарных полос

Более 200 километров минерализированных полос обустроили в Назарьевском лесничестве Московской области в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.
Специалисты с помощью специализированной техники прочистили 135 километров существующих противопожарных барьеров и создали 75 километров новых минерализированных полос. Эти меры помогут предотвратить распространение огня в случае лесных пожаров и обеспечить экологическую безопасность региона.
Противопожарное обустройство лесов проводится весь сезон — с начала весны и до формирования устойчивого снежного покрова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.