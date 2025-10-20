Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковном лесничестве завершили обустройство противопожарных полос

Такие мероприятия проводятся в течение всего сезона.

Более 200 километров минерализированных полос обустроили в Назарьевском лесничестве Московской области в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Специалисты с помощью специализированной техники прочистили 135 километров существующих противопожарных барьеров и создали 75 километров новых минерализированных полос. Эти меры помогут предотвратить распространение огня в случае лесных пожаров и обеспечить экологическую безопасность региона.

Противопожарное обустройство лесов проводится весь сезон — с начала весны и до формирования устойчивого снежного покрова.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.