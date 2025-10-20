Таланты XXI века намерены выявить организаторы конкурса Союзного государства

20 октября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века» пройдет 23−27 октября на базе оздоровительного комплекса «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе Московской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Постоянном комитете Союзного государства.
«Этот союзный проект развивает и поддерживает интерес учащихся Беларуси и России к научно-техническому творчеству, способствует привлечению детей и молодежи к конструкторско-изобретательской деятельности, укрепляет дружеские связи между молодежью двух стран. Государственными заказчиками мероприятия являются Министерство просвещения России и Министерство образования Беларуси», — рассказали в Постоянном комитете.
Планируется, что в конкурсе примут участие 238 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. Они будут объединены в 17 команд юных техников и изобретателей из 10 регионов России, всех областей Беларуси и Минска. Ребят выбирают из числа молодых изобретателей, конструкторов и исследователей, победителей и призеров международных, федеральных, республиканских и региональных конкурсов и конференций научно-технического творчества.
Программа конкурса предусматривает работу семи научных секций: техническое конструирование; электроника и связь; интеллектуальные производственные технологии и робототехника; технологии программирования, обработки и защиты данных; аэрокосмические технологии; биотехнологии, химические технологии и инженерия окружающей среды; медиатехнологии.
Жюри будет оценивать работу по определенным критериям, в том числе с точки зрения актуальности, новизны, значимости работы, а также логики изложения и эрудиции конкурсанта в избранной области исследований. В состав жюри войдут ученые, ведущие преподаватели вузов, педагоги-новаторы из Беларуси и России. -0-