Таланты XXI века намерены выявить организаторы конкурса Союзного государства

Планируется, что в конкурсе примут участие 238 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. Они будут объединены в 17 команд юных техников и изобретателей из 10 регионов России, всех областей Беларуси и Минска. Ребят выбирают из числа молодых изобретателей, конструкторов и исследователей, победителей и призеров международных, федеральных, республиканских и региональных конкурсов и конференций научно-технического творчества.