Доктор Мясников рассказал, какая ошибка в приеме лекарств может подорвать здоровье

Необходимо принимать антибиотики только по назначению лечащего врача, так как они могут негативно сказаться на микрофлоре кишечника, от которой в свою очередь зависит здоровье всего организма. Об этом рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном».

— Если вы даете ребенку до года антибиотик, он будет болеть бронхиальной астмой, аллергиями, у него будет нарушаться иммунитет, — привел пример медик.

Врач также предупредил, что одна из наиболее опасных ошибок при приеме лекарств — употребление несочетаемых препаратов. Именно поэтому важно заранее изучить взаимодействие таблеток и консультироваться с лечащим врачом. Некоторые люди с наступлением осеннего сезона начинают пить витамин C в таблетках. Доктор предупредил, что злоупотребление добавкой может привести к проблемам с почками.

Эндокринолог Зухра Павлова также рассказала, что некоторые лекарственные препараты сохраняют свои свойства даже после истечения срока годности, однако прием просроченных антибиотиков может представлять смертельную опасность.