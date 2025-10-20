Доктор Мясников рассказал, какая ошибка в приеме лекарств может подорвать здоровье

Необходимо принимать антибиотики только по назначению лечащего врача, так как они могут негативно сказаться на микрофлоре кишечника, от которой в свою очередь зависит здоровье всего организма. Об этом рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном».