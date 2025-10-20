Ричмонд
В работе Telegram произошел сбой: россияне массово жалуются на проблемы с мессенджером

Пользователи из России сообщают о сбое в работе Telegram 20 октября.

Источник: Комсомольская правда

Масштабный сбой в работе мессенджера Telegram в России произошел вечером в понедельник, 20 октября. Об этом сообщает портал Downdetector, фиксирующий жалобы пользователей.

По данным на 21:10 по мск, за последний час было зафиксировано 2977 жалоб от россиян на работу мессенджера. По данным портала, пользователи сообщают о сбое мобильного приложения и веб-версии Telegram на различных операционных системах. Также отмечается общий сбой в работе платформы и проблемы с оповещениями в мессенджере.

Больше всего жалоб зафиксировано от пользователей из Тюменской, Челябинской, Томской и Омской областей, а также из Удмуртской Республики.

Ранее KP.RU сообщал, что масштабный сбой произошел в работе видеохостинга YouTube 16 октября. В этот день более 200 тысяч пользователей пожаловались на работу платформы.