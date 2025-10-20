В работе Telegram произошел сбой: россияне массово жалуются на проблемы с мессенджером

По данным на 21:10 по мск, за последний час было зафиксировано 2977 жалоб от россиян на работу мессенджера. По данным портала, пользователи сообщают о сбое мобильного приложения и веб-версии Telegram на различных операционных системах. Также отмечается общий сбой в работе платформы и проблемы с оповещениями в мессенджере.