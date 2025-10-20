Виктор Рыбин с женой написали сыну «памятку действий» на случай смерти

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена, певица Наталья Сенчукова, написали для своего сына Василия «памятку действий» на случай их смерти. Об этом они рассказали в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
По словам артиста, у семьи подготовлено перекрестное завещание и личное письмо, которое было написано от руки. В нем Рыбин подробно объяснил сыну, что делать, где лежат те или иные важные вещи, а также как себя вести, если родителей вдруг не станет.
— Я написал Васе памятку действий: не расстраиваться, не паниковать, на что обратить внимание, — поделился музыкант.
По словам Сенчуковой, после того как в семье это обсудили, сын переживал за родителей и стал чаще звонить и интересоваться их здоровьем.
В 2018 году супругам поставили диагноз — базальноклеточный рак. Звездная пара поделилась, что поводом задуматься о такой памятка стала именно болезнь.
После курса лучевой терапии и длительного лечения артисты сумели взять болезнь под контроль, хотя полностью победить ее, по словам Рыбина, пока не удалось. Теперь они строго следят за здоровьем, избегают солнца и с благодарностью говорят о каждом дне вместе.
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон также борется с онкологией. Недавно принцесса вышла в свет с волосами, которые были гораздо светлее привычного ей оттенка. На этом фоне многие заподозрили, что королевская особа вынуждена носить парик из-за обострившейся онкологии. Чтобы остановить распространение слухов, ее супругу пришлось опровергать это. Уильям выступил с официальным заявлением и заявил, что эти домыслы не имею ничего общего с правдой, осложнений во время лечения не последовало.