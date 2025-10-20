Тысячи негативов, полвека съемок. Юбилейная выставка фотохудожника Александра Лосминского открылась в Гродно

«В любом возрасте важно учиться и не отставать от технического прогресса, — сказал Александр Лосминский. — Он меняет нашу жизнь. К юбилейной выставке из тысяч негативов, накопленных более чем за полвека съемок, выбрал, отсканировал, обработал самые интересные кадры. Как мне сказал один из коллег, здесь целая эпоха, это память и история поколений. Я не считаю себя фотографом. Это все мое журналистское творчество, а фотография — внутри него, это мой способ видеть и транслировать мир. Все, что я делаю фотоаппаратом, — всегда с любовью. Это все мое, увиденное».-0-