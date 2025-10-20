Тысячи негативов, полвека съемок. Юбилейная выставка фотохудожника Александра Лосминского открылась в Гродно

20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Фотоснимки, сделанные на протяжении практически полувека, представлены на юбилейной выставке известного гродненского фотохудожника, руководителя заслуженного любительского коллектива, народной студии фотоискусства «Гродно» Александра Лосминского, передает корреспондент БЕЛТА.
Выставка «Увиденное», приуроченная к 75-летию автора, включает 214 работ. Это снимки, выполненные в различных жанрах: портреты, пейзажи, фоторепортажи. Несколько работ удалось продемонстрировать, благодаря восстановлению их с помощью искусственного интеллекта. В экспозиции есть немало работ, уже известным гродненцам по многочисленным выставкам и фотоальбомам. Не один десяток лет автор работал журналистом, сегодняшняя коллекция — во многом ретроспектива общественной, культурной, деловой жизни региона.
На выставке представлены фотокадры с Юрием Левитаном, Иваном Шамякиным, Евгением Моргуновым, снимки, запечатлевшие строительство БАМа, где Александр Лосминский побывал в студенческие годы. Рядом — ретроспектива Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно и парадов в день Победы.
«В любом возрасте важно учиться и не отставать от технического прогресса, — сказал Александр Лосминский. — Он меняет нашу жизнь. К юбилейной выставке из тысяч негативов, накопленных более чем за полвека съемок, выбрал, отсканировал, обработал самые интересные кадры. Как мне сказал один из коллег, здесь целая эпоха, это память и история поколений. Я не считаю себя фотографом. Это все мое журналистское творчество, а фотография — внутри него, это мой способ видеть и транслировать мир. Все, что я делаю фотоаппаратом, — всегда с любовью. Это все мое, увиденное».-0-