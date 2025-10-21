Дмитрий Певцов перед концертом в Краснодаре сдал тест на COVID-19

Известный российский актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов посетил Краснодар, где сдал анализ на коронавирус. Об этом сообщает телеканал «Краснодар». По информации телеканала, артист побывал в одной из ведущих медицинских лабораторий краевого центра для прохождения тестирования на COVID-19.
На фоне данных Роспотребнадзора Краснодарского края, указывающих на 307 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции за 41-ю неделю,
«Я убежден, что даже при самом плотном графике необходимо находить время для заботы о себе. Здоровье начинается с простого — со своевременного обращения в проверенную лабораторию. Берегите себя,» — поделился своим мнением Дмитрий Певцов.
Певцов обратился к жителям региона с призывом внимательно относиться к своему здоровью, особенно в период сезонных простуд. Он подчеркнул важность регулярных медицинских осмотров для своевременного выявления заболеваний и выбора оптимального лечения.
В столицу Кубани Дмитрий Певцов привез свой проект «А нам судьбу России доверяли…». Концерт посвящен 80-летию Великой Победы.