Скандал возник в Подмосковье из-за ошибки в указателе на скамейке примирения

В Городском парке подмосковного Красногорска специалисты допустили ошибку при оформлении указателя на скамейке примирения, из-за чего она стала скамейкой «примерения». Местные жители выразили недоумение по поводу произошедшего, но при этом отнеслись к ситуации с юмором. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщил портал Regions.
— В такие истории меня больше всего удивляет: это же ведь не один человек делал, а целая цепочка… специалистов? Неужели ни у кого ни на одном этапе создания шедевра — и не екнуло? Там вот вроде даже лингвисты работали, перевели же «лавку» в «бенч», а не в «шоп», — написал один из пользователей.
Также местные жители пошутили, что скамья примирения превратилась в «лавку мер и весов», передает портал.
30 июня в СМИ появилась информация о том, что выпускникам гимназии № 35 в Екатеринбурге выдали аттестаты с грамматической ошибкой. В частности, вместо в названии одного из предметов, «Основы практической медицины», вместо слова «медицины» напечатали «медищины». В результате в аттестате было написано «Основы практической медищины».