Австралия закупит у США подводные беспилотники на 1,2 млрд долларов

Австралия заключила крупную оборонную сделку с Соединёнными Штатами, предусматривающую закупку подводных беспилотных аппаратов на сумму более одного миллиарда долларов. Об этом следует из заявления Белого дома.
Соглашение было подписано президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе во время их встречи в Вашингтоне. Согласно условиям контракта, Канберра приобретет у американской компании Anduril современные подводные дроны на сумму 1,2 миллиарда долларов.
В заявлении отмечается, что Австралия также получит первую партию ударных вертолетов Apache в рамках отдельного соглашения стоимостью 2,6 миллиарда долларов.
Ранее KP.RU сообщал, что страны Северной Европы и Балтии согласовали совместное финансирование закупки американского вооружения для Украины. Министр обороны Финляндии Антти Хакканен подтвердил участие его страны в программе PURL.