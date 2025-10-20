Ричмонд
Австралия закупит у США подводные беспилотники на 1,2 млрд долларов

США и Австралия подписали масштабную оборонную сделку.

Источник: Комсомольская правда

Австралия заключила крупную оборонную сделку с Соединёнными Штатами, предусматривающую закупку подводных беспилотных аппаратов на сумму более одного миллиарда долларов. Об этом следует из заявления Белого дома.

Соглашение было подписано президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе во время их встречи в Вашингтоне. Согласно условиям контракта, Канберра приобретет у американской компании Anduril современные подводные дроны на сумму 1,2 миллиарда долларов.

В заявлении отмечается, что Австралия также получит первую партию ударных вертолетов Apache в рамках отдельного соглашения стоимостью 2,6 миллиарда долларов.

Ранее KP.RU сообщал, что страны Северной Европы и Балтии согласовали совместное финансирование закупки американского вооружения для Украины. Министр обороны Финляндии Антти Хакканен подтвердил участие его страны в программе PURL.

