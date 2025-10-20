На Украине хотят исключить русский и молдавский языки из перечня защищаемых

Кабинет министров Украины внёс в Верховную раду законопроект, предусматривающий изменение списка языков, охватываемых Европейской хартией региональных или миноритарных языков. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Согласно инициативе, из перечня предлагается исключить русский и молдавский, добавить чешский, а также заменить термин «еврейский язык» на иврит.
Авторы документа поясняют, что при ратификации Хартии в 2003 году английское понятие minority languages было ошибочно переведено как «языки национальных меньшинств», тогда как речь должна идти о языках, на которых говорят малые группы населения.
Инициаторы считают, что русский язык, будучи наиболее распространённым среди языков национальных меньшинств, может вытеснить украинский из публичной сферы, и поэтому его следует исключить из перечня защищаемых в рамках Хартии. Что касается молдавского, то его исключение мотивировано тем, что с декабря 2023 года в Молдове официально закреплён румынский язык как государственный.
При этом в украинской конституции закреплено право на свободное использование и развитие русского языка.
Ранее стало известно, что в Киеве отстранили от работы руководителя одного из центров изучения английского языка из-за того, что она общалась с детьми на русском языке.