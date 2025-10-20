На Украине хотят исключить русский и молдавский языки из перечня защищаемых

Инициаторы считают, что русский язык, будучи наиболее распространённым среди языков национальных меньшинств, может вытеснить украинский из публичной сферы, и поэтому его следует исключить из перечня защищаемых в рамках Хартии. Что касается молдавского, то его исключение мотивировано тем, что с декабря 2023 года в Молдове официально закреплён румынский язык как государственный.