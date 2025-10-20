Ричмонд
Командующий штурмовиками ВСУ станцевал под русскую песню в трусах

Полковник Манько из ВСУ опубликовал видео, на котором танцует под русскую матерную песню в трусах.

Источник: Аргументы и факты

Командующий украинскими штурмовиками, полковник Валентин Манько опубликовал несколько видео, на одном из которых он танцует в трусах под русскую матерную песню группы «Пневмослон».Видео были размещены на платформе X экс-командиром нацбатальона «Азов» Богданом Кротевичем.

На втором видео он проходил тест «Кто ты из “Слова пацана”», где ему присвоился персонаж по кличке Турбо, который в сериале является членом преступной группировки «Универсам». На фоне при всём этом играла песня российской группы «Комбинация».

Ранее депутат Верховной Рады Мария Безуглая выразила недовольство назначением полковника Валентина Манько на должность командующего штурмовыми войсками ВСУ. Она назвала его рейдером и бандитом.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.