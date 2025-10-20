Химфак МГУ перевели на дистанционное обучение из-за подозрения на корь

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Химический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова во вторник переведен на дистанционное обучение из-за предположительного случая заражения корью. Об этом свидетельствует информация, размещенная в официальном сообществе профкома студентов химфака МГУ во «ВКонтакте».