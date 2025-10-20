Ричмонд
Стало известно о состоянии находящегося в больнице Александра Збруева

Народный артист РСФСР Александр Збруев, который сейчас находится в больнице, чувствует себя хорошо и «замечательно выглядит». Его могут выписать и отпустить домой в ближайшие дни. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщил президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

— Я думаю, еще несколько дней — и Александр Викторович будет дома, будет готовиться к выходу на сцену, — передает слова главы культурного учреждения ТАСС.

Еще 9 сентября СМИ сообщили, что Збруев пожаловался на слабость и сильное головокружение перед выходом на сцену. Доктора якобы осмотрели актера и заключили, что госпитализировать его нет необходимости. Позже его дочь, актриса Татьяна Збруева сказала, что у Збруева «все хорошо».

22 января артиста экстренно доставили в больницу в Москве. Тогда он не стал называть причины плохого самочувствия, а также не уточнил, какие процедуры проходил в медицинском учреждении. Помимо того, в октябре прошлого года Збруева госпитализировали — он начал задыхаться и вызвал скорую помощь. По данным СМИ, у него диагностировали поражение головного мозга.