Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге школьница выпала из окна четвёртого этажа во время урока

Восьмиклассница выпала из окна четвёртого этажа во время урока в школе № 58 на проспекте Королёва. О происшествии сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, пострадавшая находится в тяжёлом состоянии. По предварительной версии, произошёл несчастный случай — девочка выпала при попытке закрыть окно. В администрации учебного заведения отказались комментировать случившееся, пока выясняются все обстоятельства инцидента. СК приступил к проверке.

Ранее Life.ru рассказывал, как в селе Средний Егорлык межшкольный турнир, проходивший 18 октября в СОШ № 4 с участием команд из Целины, перерос в массовую драку среди учащихся, в результате которой двое школьников были госпитализированы. Одного из пострадавших в критическом состоянии экстренно доставили в специализированную больницу Ростова для оказания срочной медицинской помощи, что подчеркивает серьёзность инцидента.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.