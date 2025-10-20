В Петербурге школьница выпала из окна четвёртого этажа во время урока

Ранее Life.ru рассказывал, как в селе Средний Егорлык межшкольный турнир, проходивший 18 октября в СОШ № 4 с участием команд из Целины, перерос в массовую драку среди учащихся, в результате которой двое школьников были госпитализированы. Одного из пострадавших в критическом состоянии экстренно доставили в специализированную больницу Ростова для оказания срочной медицинской помощи, что подчеркивает серьёзность инцидента.