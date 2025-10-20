Спевшей песни иноагентов в Петербурге начали грозить два суда

Уличную певицу Диану Логинову из Санкт-Петербурга ждут два суда по делу о дискредитации Вооруженных сил России за исполнение песен иностранных агентов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.
