Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спевшей песни иноагентов в Петербурге начали грозить два суда

Уличную певицу Диану Логинову из Санкт-Петербурга ждут два суда по делу о дискредитации Вооруженных сил России за исполнение песен иностранных агентов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Уличную певицу Диану Логинову из Санкт-Петербурга ждут два суда по делу о дискредитации Вооруженных сил России за исполнение песен иностранных агентов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Читать далее.