Сийярто: Венгрия не допустит принятия плана ЕС по отказу от российского газа

Венгрия намерена заблокировать принятие плана Европейской комиссии, предусматривающего полный отказ от российского газа с 2027 года. Будапешт использует все доступные политические и юридические инструменты для защиты национальных интересов. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
