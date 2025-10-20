Историческое и культурное наследие. Олимпиада школьников СГ пройдет в Витебске

Планируется, что в заключительном этапе олимпиады примут участие 198 старшеклассников: 54 из Беларуси и 144 из России. Помимо конкурсной программы для них запланированы насыщенные культурные и экскурсионные мероприятия, включающие посещение значимых исторических и культурных мест Витебской области. Запланированы гражданско-патриотическая акция и возложение цветов к Вечному огню у мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины, посещение академического драматического театра имени Якуба Коласа, экскурсия в музей истории архитектуры Софийского собора, посещение Полоцкого государственного университета имени Ефросинии Полоцкой, музея Полоцкого кадетского училища. -0-