Историческое и культурное наследие. Олимпиада школьников СГ пройдет в Витебске

20 октября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Заключительный этап олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» пройдет в Витебске 26−31 октября, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

«Основные цели олимпиады — укрепление дружеских связей молодежи Беларуси и России, повышение интереса учащихся к изучению исторического и литературного наследия стран, культурных традиций двух братских народов, развитие творческих способностей учащихся», — отметили в Постоянном комитете.

Программа проведения заключительного этапа традиционно предусматривает проведение двух обязательных туров (написание сочинения и комплексной работы по русскому языку и литературе), а также творческих конкурсов. В состав жюри входят ведущие белорусские и российские ученые, преподаватели вузов, учителя-практики.

Планируется, что в заключительном этапе олимпиады примут участие 198 старшеклассников: 54 из Беларуси и 144 из России. Помимо конкурсной программы для них запланированы насыщенные культурные и экскурсионные мероприятия, включающие посещение значимых исторических и культурных мест Витебской области. Запланированы гражданско-патриотическая акция и возложение цветов к Вечному огню у мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины, посещение академического драматического театра имени Якуба Коласа, экскурсия в музей истории архитектуры Софийского собора, посещение Полоцкого государственного университета имени Ефросинии Полоцкой, музея Полоцкого кадетского училища. -0-

