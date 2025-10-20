Ричмонд
«Уже будет не 17 мест, а, например, от 25». ГАИ хочет ввести автобусы с большей вместимостью вместо небольших маршруток в Беларуси

ГАИ Беларуси хочет ввести маршрутки с большей вместимостью вместо обычных.

Источник: Комсомольская правда

Начальник главного управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Беларуси Виктор Ротченков сказал в эфире телеканала СТВ о предложении ввести автобусы с большей вместимостью вместо небольших маршруток в Беларуси.

Таким будет одно из предложений для рассмотрения Комиссиии по безопасности дорожного движения при Совете Министров.

«Это вопрос, может быть, сокращения подвижного состава, который вмещает мало пассажиров. И введение транспорта, который потребует меньше его количества, меньше водителей, но большей вместимости. Допустим, маршрутка, которая будет следовать в какой-то там дальний район Республики Беларусь, уже будет не 17 мест, а, например, от 25», — привел пример глава ГАИ Беларуси.

Виктор Ротченков отметил, что маршруток при этом станет меньше, а ходить они могут реже.

«Но меньше водителей и безопасность таких автобусов, когда они более крупногабаритные, естественно, повышается и безопасность», — сказал он.

Кроме того, глава Госавтоинспекции объяснил, почему белорусам кажется, что в стране много аварий, заметив, что ДТП в Беларуси стало меньше, но возросла их тяжесть последствий и число погибших. Еще Виктор Ротченков сказал о внедрении в маршрутки и автобусы видеонаблюдения и навигационного оборудования для контроля за водителями.

Ранее мы писали, что два человека погибли в сгоревшем авто в Кричевском районе.

Напомним, ГАИ предупредила о заносах машин из-за мокрой опавшей листвы на дорогах.