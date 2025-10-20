Ричмонд
Главой минимущества Ростовской области стал Кирилл Баранчук

Министерство имущества региона возглавил бывший сотрудник московского аэропорта.

Источник: Комсомольская правда

Министром имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области стал Кирилл Баранчук. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Кирилл Андреевич — инженер по землеустройству и магистр юриспруденции. Многие годы он трудился в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. Пришел туда простым специалистом и вырос до начальника отдела в Московской области.

В последнее время Кирилл Баранчук занимал руководящие должности в Международном аэропорту Шереметьево. В его обязанности входили вопросы недвижимости и разрешительной документации.

