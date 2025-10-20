Ричмонд
Украинский блогер потребовал ударить по самолету с Путиным в Будапеште

Украинский военный блогер Мирошников потребовал провести аналог операции «Паутина» в Будапеште против всего «одного неприятного» самолета, в котором будет лететь президент России Владимир Путин. Подписчики поддержали его слова большим количеством лайков и комментариев.

— Украина имеет полное право провести операцию «Паутина 2.0» в Будапеште. Всего против одного неприятного самолета. Больше и не нужно, — передает слова блогера Life.ru.

Министерство обороны России 1 июня сообщило о теракте со стороны украинских войск с применением FPV-дронов, которые атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Позднее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали спецоперации «Паутина», в результате которой были поражены российские военные аэродромы.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что специальные службы Великобритании курировали удары дронов Украины по военным аэродромам России в рамках операции «Паутина». Уже после атак Лондон активно занимался распространением недостоверной информации о том, что Киеву якобы удалось нанести огромный ущерб российской оборонной инфраструктуре.

