Украинский военный блогер Мирошников потребовал провести аналог операции «Паутина» в Будапеште против всего «одного неприятного» самолета, в котором будет лететь президент России Владимир Путин. Подписчики поддержали его слова большим количеством лайков и комментариев.
— Украина имеет полное право провести операцию «Паутина 2.0» в Будапеште. Всего против одного неприятного самолета. Больше и не нужно, — передает слова блогера Life.ru.
Министерство обороны России 1 июня сообщило о теракте со стороны украинских войск с применением FPV-дронов, которые атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Позднее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали спецоперации «Паутина», в результате которой были поражены российские военные аэродромы.
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что специальные службы Великобритании курировали удары дронов Украины по военным аэродромам России в рамках операции «Паутина». Уже после атак Лондон активно занимался распространением недостоверной информации о том, что Киеву якобы удалось нанести огромный ущерб российской оборонной инфраструктуре.