В Беларуси масштабируют использование квадрокоптеров для контроля за разработкой карьеров

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси масштабируют проект по использованию квадрокоптеров для контроля за внутрихозяйственными или промышленными карьерами. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк, сообщает БЕЛТА.
В марте прошлого года Президент дал указания искать и рационально использовать полезные ископаемые, развивая минерально-сырьевую базу страны. Внедряются инновации, которые позволяют не только искать, но и эффективно контролировать добычу. За порядком следят не только люди, но и техника.
Пилотный проект с применением приборов и оборудования, позволяющих обеспечить измерение параметров открытых горных выработок, стартовал в Минской области. Он уже масштабирован на всю страну.
Раньше, чтобы замерить параметры карьера, требовались недели работы на земле. Сейчас — пару часов — и все данные уже в системе. С помощью технологий можно вовремя заметить нарушения. Только с начала года выявлено порядка 500 случаев несоблюдения законодательства — от добычи за пределами отвода до проблем при снятии плодородного слоя.
Иногда превышение глубины или несанкционированная разработка обходится предприятиям в сотни тысяч рублей. В будущем планируют использовать технологии дистанционного зондирования и искусственного интеллекта, чтобы следить за ситуацией в режиме реального времени.
«На сегодня обследовано 382 таких карьера, что составляет порядка 40% от общего количества. До конца года мы планируем обследовать еще 123 карьера. В первую очередь это возможность рассчитать объем полезных ископаемых, который был изъят из горной выработки. Это необходимо для того, чтобы в будущем, если субъект нарушает законодательство, осуществляет несанкционированное добычу полезных ископаемых, рассчитать вред, нанесенный окружающей среде», — отметил Сергей Масляк.
Всего в Беларуси разведано около 50 видов полезных ископаемых — от песка и гравия до калийных солей, по запасам которых страна входит в тройку мировых лидеров. -0-