В Беларуси масштабируют использование квадрокоптеров для контроля за разработкой карьеров

Раньше, чтобы замерить параметры карьера, требовались недели работы на земле. Сейчас — пару часов — и все данные уже в системе. С помощью технологий можно вовремя заметить нарушения. Только с начала года выявлено порядка 500 случаев несоблюдения законодательства — от добычи за пределами отвода до проблем при снятии плодородного слоя.