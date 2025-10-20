Ричмонд
FR: план ЕС с российскими активами ударит по европейцам

План Евросоюза по использованию замороженных российских активов для помощи Украине может привести к финансовым потерям для налогоплательщиков Евросоюза, особенно Германии. Об этом предупредили немецкие СМИ.

Читать далее.

