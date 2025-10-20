Воронежский «Факел» впервые за 48 лет разгромил на своем поле «Ротор»

20 октября в Воронеже на стадионе «Факел» состоялся центральный матч 15-го тура первенства России по футболу в первой лиге. Встречались единоличный лидер турнир — местный «Факел» и один из ближайших преследователей — волгоградский «Ротор».
Букмекеры перед игрой предрекали ничью, оценивая ее заманчивым коэффициентом 2,75. Да и в целом мирный исход казался логичным. Но лучший бомбардир «Факела» Белайди Пуси спутал все карты соперникам. Наш албанский легионер оформил дубль в концовке первого и начале второго таймов — на 42-й и 47-й минутах. А затем настал черед Георгия Гонгадзе феерить. Он сменил Пуси и тут же забил (74-я). А уже в компенсированное время оформил дубль — на 90+2 минуте. Итог — 4:0!
Эта победа стала самой крупной в истории очных противостояний в Воронеже. Ранее «Факел» громил «Ротор» четыре раза с перевесом в три мяча — 3:0 (в 1957, 1963 и 1965 годах) и 4:1 (1977). А тут рекордные «плюс четыре»!
После сегодняшней победы «Факел» увеличил отрыв от идущего вторым костромского «Спартака» до четырех очков — 33 против 29. «Ротор» занимает пятое место с 25 баллами. Теперь 26 октября «огнеопасные» сыграют в Хабаровске с местными армейцами. Матч начнется в 8:00 по московскому времени.