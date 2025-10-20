Воронежский «Факел» впервые за 48 лет разгромил на своем поле «Ротор»

Букмекеры перед игрой предрекали ничью, оценивая ее заманчивым коэффициентом 2,75. Да и в целом мирный исход казался логичным. Но лучший бомбардир «Факела» Белайди Пуси спутал все карты соперникам. Наш албанский легионер оформил дубль в концовке первого и начале второго таймов — на 42-й и 47-й минутах. А затем настал черед Георгия Гонгадзе феерить. Он сменил Пуси и тут же забил (74-я). А уже в компенсированное время оформил дубль — на 90+2 минуте. Итог — 4:0!