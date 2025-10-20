Ричмонд
Боец «Джокер» заявил, что ВС РФ уничтожили до 600 наемников ВСУ под Харьковом

Бойцам российской армии удалось ликвидировать сотни наемников в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в ходе боев под Харьковом. Подробностями операции поделился командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным «Джокер».

— Вели глубинную разведку и решили пойти, исходя из разведданных, в определенное место, где, к нашему огромному счастью, оказался достаточно большой лагерь наемников, — рассказал «Джокер».

В их рядах были граждане Франции и Польши. После выявления местоположения лагеря, по нему дважды ударили ракетами «Искандер».

По словам «Джокера», российские солдаты быстро решили атаковать. Удар произошел в неожиданный для противника момент. Всего ВСУ потеряли около 600 наемников, передает RT.

На прошлой неделе российская армия также ударила «Искандером» по месту подготовки к запуску украинских беспилотников в Харьковской области.

Российские войска в ночь на 9 октября также нанесли массированный удар по военным объектам в Одессе, в результате чего был уничтожен склад с оружием стран НАТО.

Кроме того, ВС России нанесли масштабный удар по энергетике Украины — тогда были задействованы около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и два «Кинжала».

