Эпидемиолог Онищенко назвал симптомы сальмонеллеза

На заболевание сальмонеллезом, как у пострадавших от отравления готовой едой в Бурятии, может указывать резкое повышение температуры и интоксикация. Об этом в понедельник, 20 октября, заявил эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Специалист отметил, что установить диагноз и назначить лечение может только врач.

— Если после употребления готовых блюд резко повышается температура, развивается интоксикация, слабость, диарея, рвота, необходимо вызывать скорую помощь. Установить, сальмонеллез это или что-то другое, может только врач. Самолечение может усугубить состояние, — подчеркнул специалист.

Он добавил, что в ряде случае сальмонеллез может быть смертельным, поэтому при возникновении его симптомов нужно обратиться к специалисту, передает Aif.ru.

19 октября Следственный комитет России по Бурятии возбудил уголовное дело после массового отравления в регионе, в результате которого 43 человека, в том числе 18 детей, попали в больницу с острой кишечной инфекцией. У трех пациентов лабораторно подтвердили сальмонеллез.