Эпидемиолог Онищенко назвал симптомы сальмонеллеза

На заболевание сальмонеллезом, как у пострадавших от отравления готовой едой в Бурятии, может указывать резкое повышение температуры и интоксикация. Об этом в понедельник, 20 октября, заявил эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.