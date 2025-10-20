Американский гроссмейстер с русскими корнями Народицкий умер на 30-м году жизни

Дэниэл Народицкий был чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет, участвовал в американских чемпионатах по этому виду спорта, писал книги и статьи о шахматах. Кроме того, спортсмен учил играть других людей, на его YouTube-канал были подписаны свыше 480 тысяч человек.