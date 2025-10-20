Американский гроссмейстер с русскими корнями Народицкий умер на 30-м году жизни

Американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий, родители которого были выходцами из СССР, скончался в возрасте 29 лет — 9 ноября ему бы исполнилось 30 лет. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщили в пресс-службе Международной шахматной федерации (FIDE).
Причина смерти шахматиста неизвестна. В заявлении семьи на странице Charlotte Chess Centre его смерть назвали неожиданной.
— Он был талантливым игроком, комментатором и преподавателем, — написали на странице FIDE в соцсети X.
Дэниэл Народицкий был чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет, участвовал в американских чемпионатах по этому виду спорта, писал книги и статьи о шахматах. Кроме того, спортсмен учил играть других людей, на его YouTube-канал были подписаны свыше 480 тысяч человек.
В рейтинге FIDE Народицкий занимал 151-е место, а среди американских шахматистов — 17-е.