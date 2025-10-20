Ричмонд
Пушилин: отопительный сезон в ДНР начался по графику вопреки «препонам» ВСУ

Запущены 942 котельных из 1012, сообщил глава региона.

Источник: Аргументы и факты

В республике стартовал отопительный сезон, подключение населенных пунктов идет в соответствии с графиком, несмотря на «вражеские препоны», заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«В связи с водной блокадой, устроенной киевским режимом, вопрос подачи тепла людям стоит особенно остро. Несмотря на все вражеские препоны, мы по графику подключаем муниципалитеты к теплу» — написал он в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, по состоянию на 20:00 по мск 19 октября запущены 942 котельных из 1012, находящихся на балансе «Донбасстеплоэнерго». Тепло уже пришло в 13 416 жилых домов, 451 школу, 416 детсадов и 296 медучреждений, рассказал Пушилин.

Ранее российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ заявил, что при подготовке к отопительному сезону следует жестко претворять в жизнь все необходимые меры, благодушие в этом вопросе неуместно.

