Обнаружены фрагменты «водных» астероидов в пробах лунных пород с «Чанъэ-6»

Породы этого класса хондритов, как показывает анализ проб их пород, собранных зондами «Хаябуса-2» и OSIRIS-REx, содержат большие количества воды и «водных» минералов, а также органических веществ. Это говорит в пользу того, что подобные небесные тела могли доставить на Землю и Луну значительную часть их первичных запасов воды, что говорит в пользу одной из двух популярных гипотез, объясняющих наличие большого количества влаги на нашей планете падениями астероидов и комет.