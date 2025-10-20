Минздрав пересчитал число выпитого алкоголя в Вологодской области

Министерство здравоохранения России обновило информацию о том, сколько литров алкоголя употребляют жители Вологодской области. В частности, в январе доля потребления алкоголя в регионе составила 9,56 литра. Информацию об этом в понедельник, 20 октября, опубликовали на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы.
— В феврале и марте — по 9,31 литра, в апреле — 9,78, в мае — 9,58, в июне — 9,4, в июле — 9,48, в августе — 9,56, — говорится в документе.
Минздрав скорректировал информацию об употреблении спиртных напитков после разногласий с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Он не согласился с публикациями о том, что после введения новых ограничений в регионе стали больше употреблять алкоголь, и пообещал предоставить новые, пересчитанные данные, передает ТАСС.
17 октября Георгий Филимонов заявил, что до конца года алкогольные магазины в Вологодской области переформатируют в продуктовые маркеты у дома. Он добавил, что названия и логотипы для обновленных торговых точек уже согласовали. Там будет находиться не более 20 процентов алкогольной продукции в общем объеме товаров.