Минздрав пересчитал число выпитого алкоголя в Вологодской области

17 октября Георгий Филимонов заявил, что до конца года алкогольные магазины в Вологодской области переформатируют в продуктовые маркеты у дома. Он добавил, что названия и логотипы для обновленных торговых точек уже согласовали. Там будет находиться не более 20 процентов алкогольной продукции в общем объеме товаров.