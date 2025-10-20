Бузова обратилась к подписчиком после взлома ее аккаунта мошенниками

— Ни в коем случае не переводите никаких денег: никаких розыгрышей, ничего я не делаю. Пожалуйста, будьте бдительны. Сейчас это происходит с моими коллегами. Огромное количество звезд от этого пострадало и обычных людей. Мы ничего подобного не делаем. Пожалуйста, ни в коем случае никаких денег не переводите! — предупредила артистка.