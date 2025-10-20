Бузова обратилась к подписчиком после взлома ее аккаунта мошенниками

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова обратилась к своим подписчикам после того, как ее аккаунт в социальной сети Instagram* взломали мошенники. Соответствующая публикация в понедельник, 20 октября, появилась в ее Telegram-канале.
— Ни в коем случае не переводите никаких денег: никаких розыгрышей, ничего я не делаю. Пожалуйста, будьте бдительны. Сейчас это происходит с моими коллегами. Огромное количество звезд от этого пострадало и обычных людей. Мы ничего подобного не делаем. Пожалуйста, ни в коем случае никаких денег не переводите! — предупредила артистка.
Она добавила, что под волну взломов также попали блогеры Дима Масленников, Ида Галич и телеведущая Ксения Бородина. Бузова отметила, что продолжит держать связь с поклонниками в своем Telegram-канале.
В последнее время мошенники буквально объявили охоту за аккаунтами российских блогеров и знаменитостей в социальных сетях. Очередной жертвой стала блогер Оксана Самойлова: злоумышленники также «угнали» ее профиль в социальной сети Instagram*, где насчитывается более 16 миллионов подписчиков.
Кто из звезд за последнее время стал жертвой киберпреступников, по какой схеме действуют мошенники и как именно им удается взламывать профили — в материале «Вечерней Москвы».
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.