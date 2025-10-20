Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какие страны отказались поддержать «антироссийский трибунал» ЕС

ТАСС: Венгрия и Словакия отказались от участия в трибунале ЕС против России.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия и Словакия отказались поддержать так называемый «специальный трибунал» Европейского союза против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного чиновника из Европы.

«Будапешт и Братислава проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о намерении не участвовать в создании трибунала в отношении России», — говорится в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что не все страны Евросоюза заявили о желании участвовать в «антироссийском трибунале» по итогам встречи глав МИД стран-участников объединения.

Как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, предложение присоединится к инициативе приняли только 25 государств, список которых остался в тайне. Зампредседателя Еврокомиссии также не сообщила, какие страны отказались от участия в трибунале ЕС против России.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше