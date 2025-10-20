Стало известно, какие страны отказались поддержать «антироссийский трибунал» ЕС

Венгрия и Словакия отказались поддержать так называемый «специальный трибунал» Европейского союза против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного чиновника из Европы.
«Будапешт и Братислава проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о намерении не участвовать в создании трибунала в отношении России», — говорится в сообщении.
Как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, предложение присоединится к инициативе приняли только 25 государств, список которых остался в тайне. Зампредседателя Еврокомиссии также не сообщила, какие страны отказались от участия в трибунале ЕС против России.
