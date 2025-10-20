Ричмонд
Умер заслуженный деятель искусств Казахстана Юрий Аравин

Юрий Аравин, который скончался на 85-м году жизни, был одним из наиболее известных популяризаторов казахской народной музыки.

Источник: АиФ Воронеж

Заслуженный деятель искусств Казахстана и популяризатор казахской музыки Юрий Аравин скончался в возрасте 84 лет, сообщила министр культуры и информации страны Аида Балаева.

«Ушел из жизни заслуженный деятель искусств Казахстана, кавалер орденов “Парасат” и “Отан”, член Союза композиторов Республики Казахстан, профессор Юрий Аравин», — написала Аида Балаева в соцсети.

Она отметила, что Юрий Аравин был одним из наиболее известных популяризаторов казахской народной музыки. Министр добавила, что он занимался сохранением народного творчества, организовывал фольклорные экспедиции. В их результате восстановили древние музыкальные произведения.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области скончался заслуженный артист России и мастер художественного слова Юрий Пономарев. Ему был 81 год.