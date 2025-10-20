МАРТ нашел просроченные продукты в сетевом магазине в Гродненском районе

20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Гродненской области в выездном судебном заседании на юридическом факультете ГрГУ им. Янки Купалы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении юридического лица — владельца торгового объекта, где установлены грубые нарушения законодательства в сфере торговли и защиты прав потребителей. Об этом сообщили БЕЛТА в экономическом суде Гродненской области.
Согласно материалам дела, в августе 2025 года работниками МАРТ проведен мониторинг торгового объекта крупной торговой сети, расположенного в агрогородке Обухово Гродненского района. Выявлено предложение к реализации продуктов питания (молочные продукты в ассортименте, мармелад, хлебобулочные изделия) с истекшими сроками годности: всего 6 наименований. Этим создана угроза причинения вреда жизни или здоровью людей.
Постановлением экономического суда Гродненской области юридическое лицо привлечено к административной ответственности — штрафу в размере 75 базовых величин.
При определении размера ответственности суд учитывал характер и степень общественной вредности совершенного деяния, признание факта правонарушения в полном объеме, а также наличие повторности правонарушений (юридическое лицо ранее неоднократно привлекалось к административной ответственности за нарушение порядка осуществления торговли).
Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. -0-