МАРТ нашел просроченные продукты в сетевом магазине в Гродненском районе

20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Гродненской области в выездном судебном заседании на юридическом факультете ГрГУ им. Янки Купалы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении юридического лица — владельца торгового объекта, где установлены грубые нарушения законодательства в сфере торговли и защиты прав потребителей. Об этом сообщили БЕЛТА в экономическом суде Гродненской области.