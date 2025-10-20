Ричмонд
К чему приведет бесконтрольный прием антибиотиков у детей: врач Мясников рассказал о последствиях

Врач Мясников призвал не принимать антибиотики бесконтрольно.

Источник: Комсомольская правда

Бесконтрольный и нерациональный прием антибиотиков может представлять серьезную угрозу для здоровья человека. Об этом предупредил врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников отметил, что особенно опасно использование антибиотиков у маленьких детей. Так, применение таких препаратов у ребенка до года может привести к развитию бронхиальной астмы и повышенной восприимчивости к аллергиям в будущем.

Александр Мясников также подчеркнул, что бесконтрольный прием антибиотиков оказывает негативное воздействие на кишечник. Микробиом кишечника, по его словам, играет ключевую роль в функционировании организма. Врач призвал обращать внимание не только на медикаментозное лечение, но и на поддержание здоровья кишечника другими способами.

Ранее KP.RU выяснил у доктора фармацевтических наук Дмитрия Компанцева, как формируются бактерии, устойчивые к антибиотикам, и что может защитить человека от опасных инфекций. По его словам, бесконтрольный прием этого препарата приводит к серьезным последствиям для организма и общества в целом.