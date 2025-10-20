Жена Natan объяснила решение простить рэперу несколько измен

Анастасия Швецова, жена рэпера Natan (Алишера Мирзохонова) на своей странице в социальной сети Instagram* рассказала, что решила простить мужу измены не из «слепого доверия», а в качестве ответа на «реальные поступки».
— Женское достоинство — это видеть все ясно, сохранять уважение к себе и действовать не из гордыни, а из внутренней силы при любом исходе, — отметила супруга артиста.
Natan в начале июля официально подтвердил, что они с женой снова вместе. Однако до этого на съемках шоу «Звезды в джунглях» он высказывался о желании создать с блогершей Лерчек семью. По словам певца, он понимал, что глубоко ранил сердце супруги. Артист хотел сделать все, чтобы снова вернуть ее доверие.
Новости о курортном романе Натана и Лерчек появились в ноябре прошлого года. Тогда артист заявил, что готов уйти из проекта «Звезды в джунглях», чтобы его место досталось возлюбленной. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как карма ударит по певцу за его измены.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.