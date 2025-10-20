Жена Natan объяснила решение простить рэперу несколько измен

Natan в начале июля официально подтвердил, что они с женой снова вместе. Однако до этого на съемках шоу «Звезды в джунглях» он высказывался о желании создать с блогершей Лерчек семью. По словам певца, он понимал, что глубоко ранил сердце супруги. Артист хотел сделать все, чтобы снова вернуть ее доверие.