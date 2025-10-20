В Ростовской области предприятие задолжало работникам 12 миллионов премии

В Ростовской области транспортная прокуратура восстановила права работников госучреждения на получение премии. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
В прокуратуру поступило коллективное обращение от сотрудников предприятия морского транспорта. В ней работники жаловались, что им не выплатили премию по итогам работы за 2024 год.
В связи с этим Волго-Донская транспортная прокуратура внесла представление руководителю учреждения. В итоге людям выплатили премиальное вознаграждение на общую сумму свыше 12 миллионов рублей.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!