План стран Евросоюза (ЕС) по использованию замороженных российских активов ударит по самим жителям объединения, поскольку даже сторонники этой инициативы признают, что вероятность дефолта по таким кредитам, которые ЕС планирует выдать Украине, «почти стопроцентная». Такое мнение в понедельник, 20 октября, выразило издание Frankfurter Rundschau.
— За так называемыми репарационными облигациями скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам, — говорится в материале.
По данным журналистов, схема, помимо сомнений в ее законности, включает очевидные финансовые риски: Украина сможет вернуть долг европейским странам только в случае, если Россия якобы выплатит ей «репарации».
В статье подчеркнули, что из-за этого ЕС «почти незаметно» обязал страны-члены предоставить Киеву собственные гарантии по кредитам. В результате за их обеспечение заплатят обычные налогоплательщики, включая граждан Германии, передает РИА Новости.
19 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в рамках 19-го пакета антироссийских санкций использовать замороженные активы России для выдачи кредитов Украине. Политик подчеркнула, что Киев вернет кредит только после того, как Россия якобы выплатит репарации, и отметила, что «риски придется нести коллективно».