План стран Евросоюза (ЕС) по использованию замороженных российских активов ударит по самим жителям объединения, поскольку даже сторонники этой инициативы признают, что вероятность дефолта по таким кредитам, которые ЕС планирует выдать Украине, «почти стопроцентная». Такое мнение в понедельник, 20 октября, выразило издание Frankfurter Rundschau.