Более 50 незаконных построек ликвидировано на западе столицы с начала года

«В ходе мониторинга Западного административного округа, включающего в себя восемь районов, с января по сентябрь инспекторы обнаружили 119 самовольных построек. Из них 87 пришлось на капитальные и 32 — на некапитальные объекты. К настоящему времени на западе Москвы демонтировано 52 незаконных строения, благодаря чему освобождена территория площадью 7,2 тыс. кв. м», — цитирует пресс-служба начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.