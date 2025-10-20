Более 50 незаконных построек ликвидировано на западе столицы с начала года

«В ходе мониторинга Западного административного округа, включающего в себя восемь районов, с января по сентябрь инспекторы обнаружили 119 самовольных построек. Из них 87 пришлось на капитальные и 32 — на некапитальные объекты. К настоящему времени на западе Москвы демонтировано 52 незаконных строения, благодаря чему освобождена территория площадью 7,2 тыс. кв. м», — цитирует пресс-служба начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.
Отмечается, что одновременно в рамках работы по сокращению в столице обветшавших объектов нежилого фонда с начала 2025 года в ЗАО при участии контрольного ведомства демонтировано 24 аварийных строения и отремонтировано три ветхих здания.
«Всего по итогам девяти месяцев 2025 года в ЗАО было выявлено 610 нарушений: 377 — в сфере землепользования и 233 — при использовании объектов нежилого фонда», — уточняется в сообщении.